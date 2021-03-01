В аэропорту Казани на видео попало нападение иностранца на полицейского

Инцидент произошел в помещении линейного отдела полиции на транспорте. Фото: скриншот с видео

В аэропорту Казани один из пассажиров - уроженец Таджикистана, сумел обратить на себя внимание полицейских. Иностранец задирал сотрудников воздушной гавани, оскорблял их и всячески провоцировал. В итоге вызванные на место происшествия правоохранители задержали буйного мужчину и доставили в помещение линейного отдела полиции на транспорте.

Там во время проверки документов иностранец нанес удар головой в лицо одному из стражей порядка. Дебошира тут же скрутили.

По факту этого нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Сотрудник полиции получил травму.

- Подозреваемый арестован на время следствия, - сообщили в Приволжском СУ СКР на транспорте.