Кассационный суд изменил приговор по пожару в ТЦ "Адмирал" в Казани

Напомним, тогда 11 марта 2015 года в огне погибли 19 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 февраля, в Самаре во время заседания Шестого кассационного суда общей юрисдикции было частично аннулировано решение Верховного суда Татарстана по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал". Напомним, что ЧП произошло 11 марта 2015 года в Казани. Тогда в огне погибли 19 человек.

Все виновные получили от 4,5 до 13 лет колонии. К тому же их обязали выплатить моральный и материальный ущерб. Вот это решение о взыскании вреда суд а Самаре и отменил. По его решению эти иски должны рассматриваться отдельно - в рамках гражданского разбирательства.

Также было отменено определение Верховного суда Татарстана по четырем фигурантам дела в части признания их виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителями. Это директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов, его отец и заместитель Гульгусейна Наджафов, второй заместитель Николай Каекин и экс-директор УК "АС Менеджмент" Эдуард Хайруллин.