В Нижнекамске задержали подозреваемого в ограблении аптеки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой". Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники ДПС Нижнекамска 26 февраля, в 9.30, получили ориентировку. Сотрудники дежурной части полиции сообщали, что на проспекте Шинникова в аптеку ворвался мужчина. Он начал угрожать фармацевту ножом, и та, испугавшись, передала злоумышленнику 6,5 тысяч рублей и свой телефон. После этого неизвестный скрылся.

Фармацевт сообщила сотрудникам полиции приметы нападавшего, и благодаря им вскоре патрульный экипаж ДПС обнаружил подозреваемого. Злоумышленника задержали и передали в отдел полиции.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой", - сообщили в МВД Татарстана.