Горбольница №2 в Казани почти полностью национализирована

На данный момент, у республиканского ведомства находится 640 502 акции горбольницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выкупило 27,84% акций казанской клинической больницы №12, тем самым увеличив имевшуюся у них долю до 96,68% и почти полностью национализировав медучреждение. Такие данные опубликованы на сервере раскрытия информации.

Заметим, что ведомство направило владельцам ценных бумаг предложение продать более 206 тысяч акций по цене 10 рублей за штуку еще в конце ноября 2020 года. Так, на данный момент, у Минземимущества Татарстана находится 640 502 акции Горбольницы №12.