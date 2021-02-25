В январе 2021 года жители Марий Эл назвали своих детей Акпарс, Виталика и Ариэлла

Среди редких имен встречалось и имя героини детской сказки - Ариэллы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2021 года жители Марий Эл чаще всего называли своих новорожденных детей Артемами, Александрами, Максимами, Аннами, Валериями и Ульянами. Также популярностью в этом месяце пользовались имена Тимур, Илья, Матвей, София и Виктория.

Однако были в регионе и те родители, которые захотели, чтобы их чадо выделялось. Так, в списке самых необычных имен в январе оказались Акпарс, Аристарх, Данис, Леон, Потап, Родион, Фаддей, Ариэлла, Виталика, Глафира, Златослава, Илария, Мадина, Радомира, Серафима и Элеонора. Сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.