Наследный принц Абу-Даби готов направить в Татарстан три рабочие группы

Глава республики Рустам Минниханов встретился с шейхом Мухаммад ибн Заидом накануне во время своего визита в ОАЭ. Фото: Пресс-служба президента РТ

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид готов направить в Татарстан три рабочие группы. Первая будет изучать возможности взаимодействия в области продуктов питания и сельского хозяйства, вторая - рассматривать варианты сотрудничества в в сфере промышленности для организации поставок в ОАЭ, а третья - будет прорабатывать перспективы в строительной отрасли. Об этом 25 февраля на традиционном брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Заметим что глава республики Рустам Минниханов встретился с шейхом Мухаммад ибн Заидом накануне во время визита в ОАЭ на международную выставку вооружений и военной техники IDEX 2021.