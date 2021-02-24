В Татарстане суд присяжных признал виновным в убийстве и изнасиловании девушки того, кто с ней учился в техникуме

За день до этого потерпевшая приезжала на встречу выпускников техникума, в котором училась. Переночевала у подруги, а на следующий день решила добраться обратно домой на попутках. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суд присяжных признал 32-летнего жителя Татарстана виновным в убийстве и изнасиловании девушки, а также в применении насилия в отношении полицейского. Мужчина так и не признал своей причастности к первому преступлению. Теперь меру наказания для него изберет судья.

Отметим, что речь идет о событиях, которые произошли в начале июня 2012 года, то есть почти девять лет назад. Тогда в лесопосадке около автодороги «Арск – Большая Атня» было найдено тело 24-летней девушки со следами удушения и сексуального насилия.

За день до этого она приезжала на встречу выпускников техникума, в котором училась. Переночевала у подруги, а на следующий день пошла на остановку общественного транспорта, чтобы на попутках уехать домой в Арск. Как предположили следователи, там она и села в неустановленный автомобиль. Именно его водителя и заподозрили в совершении преступления.

Злоумышленника по «горячим следам» найти и задержать тогда не удалось. Лишь спустя года следователи провели ольфакторная экспертиза – по запаховому следу, и вышли на след подозреваемого.

Им оказался мужчина, который учился с жертвой в одном техникуме и жил напротив той самой остановки, с которой девушку увезли и убили.

- Он крайне агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился с кулаками на сотрудников полиции, в результате чего в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, - отметили в следственном комитете Татарстана.