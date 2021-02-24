В Чебоксарах во время пожара погибли супруги-пенсионеры

С места происшествия. Фото: СУ СКР Чувашии

Пожар в частном доме на улице 2-ая Путепроводная в столице Чувашии начался 23 февраля в 20.20. Пожарных вызвали соседи, которые заметили языки пламени над домом. Прибывшим сотрудникам МЧС Чувашии они сообщили, что в доме проживают 73-летний мужчина и его 72-летняя жена.

Тела пенсионеров обнаружили во время разбора завалов уже сгоревших конструкций.

- По факту гибели супругов-пенсионеров проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе из-за неисправности электропроводки и электрооприборов. Пока никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере гибели супругов, не имеется.