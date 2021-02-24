В Чувашии число смертей от коронавируса достигло 1 013

О новых смертях зараженных в регионе специалисты сообщают ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на среду, 24 февраля, в Чувашии скончались 1 013 зараженных коронавирусом человек. Смерть последних семерых была подтверждена накануне, отмечает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. О новых летальных случаях в регионе специалисты сообщают ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября 2020 года.

С начала пандемии в Чувашии провели 523,5 тысячи тестов на COVID-19, что помогло выявить 21 178 больных, в том числе 53 - накануне. На сегодня большинство зараженных - 19 396 человек, выздоровели.