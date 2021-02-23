В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии зарегистрировано 323 случая смерти от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Скончались двое мужчин 1936 и 1941 годов рождения и женщина 1950 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана..

По состоянию на 23 февраля зарегистрировано 323 случая смерти от коронавирусной инфекции на территории республики.