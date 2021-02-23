Экс-футболисту "Рубина" грозит шесть лет колонии: Его подозревают в организации азартных игр

Фото: ФК "Рубин".

Бывший футболист "Рубина" Руслан Мухаметшин и еще три человека в ближайшее время предстанут перед судом. По данным издания "Известия Мордовии", 39-летнего уроженца Казани обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Сеть нелегальных казино работала в Саранске и еще в одном из районов Мордовии. Следствие считает, что в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе со своими знакомыми создали организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов, для этого они арендовали нежилые помещения.

Ставки в казино делались с помощью облачного майнинга криптовалюты. Для конспирации входы в игровые клубы маскировались под законные конторы по приёму ставок на спортивные события.

Заведения проработали до февраля 2020 года, затем их накрыли силовые структуры республики. Мухаметшин с тех пор находится под подпиской о невыезде. Всем фигурантам дела грозит до шести лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Отметим, что Мухаметшин начинал путь в футболе с казанского "Рубина-2", а серьезную известность получил благодаря выступлениям за саранскую "Мордовию", в которой выступал с 2009 года. Всего за саранский клуб он провел более 200 матчей, забив 99 голов. В 2013 году он ненадолго перешел в "Рубин", но заиграть в казанском клубе не сумел. На его счету только 1 гол в 8 матчах. В 2019 году Мухаметшин завершил карьеру игрока.