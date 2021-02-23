Полицейские раскрыли кражу ноутбука пятилетней давности

Фото: МВД Чувашии.

Чувашские полицейские смогли раскрыть преступление пятилетней давности. Еще в октябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Цивильска, которая рассказала, что неизвестный пробрался в ее комнату и украл ноутбук.

- В 5 часов утра в одну из комнат общежития по улице Терешковой в городе Цивильск, воспользовавшись не запертой дверью, зашел мужчина и забрал ноутбук. При этом в помещении спали девушка с маленьким ребенком. Она окрикнула злоумышленника, но тот выбежал с награбленным и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Первоначальные поиски результатов не принесли. В последующем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался восемь раз судимый за кражи 41-летний житель Курганской области. В тот день он был в Чувашии проездом и остановился переночевать в Цивильске. Сразу же после совершения преступления уехал в Московскую область, где и продал ноутбук.

22 февраля 2021 года мужчина был задержан в Ульяновске, когда проезжал мимо города на поезде. Злоумышленника доставили в отделение. Свою вину в совершении грабежа житель Курганской области признал в полном объеме. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возмещении ущерба потерпевшей.