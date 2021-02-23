Два пассажирских автобуса в Казани не смогли разъехаться и застряли посреди дороги

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Необычный случай произошел минувшим днем в казанском поселке Отары. На довольно узком участке дороги не смогли разъехаться два пассажирских автобуса. Оба, к слову выполняли рейс по 31 маршруту, но двигались в разных направлениях.

Пытаясь избежать ДТП, водители автобусов застряли. На месте инцидента образовалась пробка. Это и понятно, ведь автобусы полностью перекрыли проезжую часть. Впрочем, автобусы через некоторое время все же смогли разъехаться и продолжить движение, тем самым, освободив дорогу.