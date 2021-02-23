С начала зимы с улиц Казани вывезли 715 тысяч тонн снега

Фото: мэрия Казани.

23 февраля в Казани на уборку улиц от снега выйдут 243 дорожных рабочих и 172 единицы специальной техники, в том числе 60 комбинированных дорожных машин, 52 тракторные щетки, 16 самосвалов, 28 фронтальных погрузчика, 10 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Амирхана, Нариманова, Парижской Коммуны, Столбова, а также проспектов Ибрагимова и Ямашева.

За прошедшие сутки с улиц города вывезли более 1,6 тысяч тонн снега, в уборке города было задействовано 364 единицы спецтехники и 298 дорожных рабочих, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани. С начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 715 тысяч тонн снега.

На дорогах за сутки использовано 83 тонны противогололедных материалов, с начала сезона – более 65,8 тысяч тонн.