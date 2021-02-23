"Ни умыться, ни в туалет сходить": Из-за прорыва трубы в Казани перекрыли проспект Ибрагимова и оставили без воды несколько домов

Фото с места прорыва. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Утром 23 февраля в Казани для движения транспорта закрыли участок проспекта Ибрагимова от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева. Дело было не связано с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню защитника Отечества. По данным Госавтоинспекции, участок дороги перекрыли по техническим причинам.

Этими "техническими причинами" стал прорыв трубы. Дорога превратилась в большую лужу. Более того, из-за коммунальной аварии без воды остались жители ряда домов. "Ни помыться, ни в туалет сходить", - прокомментировала ситуацию жительница одного из окрестных домов.

Точные сроки окончания работ, подачи воды и восстановления движения - пока не сообщаются.