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"Ни умыться, ни в туалет сходить": Из-за прорыва трубы в Казани перекрыли проспект Ибрагимова и оставили без воды несколько домов

Движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева перекрыто полностью
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото с места прорыва.

Фото с места прорыва.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Утром 23 февраля в Казани для движения транспорта закрыли участок проспекта Ибрагимова от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева. Дело было не связано с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню защитника Отечества. По данным Госавтоинспекции, участок дороги перекрыли по техническим причинам.

Этими "техническими причинами" стал прорыв трубы. Дорога превратилась в большую лужу. Более того, из-за коммунальной аварии без воды остались жители ряда домов. "Ни помыться, ни в туалет сходить", - прокомментировала ситуацию жительница одного из окрестных домов.

Точные сроки окончания работ, подачи воды и восстановления движения - пока не сообщаются.