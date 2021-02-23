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Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса жителей Чувашии превысило 1000 человек

За прошедшие сутки скончались еще семь заразившихся Covid-19
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Число заразившихся коронавирусом жителей Чувашии превысило отметку в 21 тысячу человек.

Число заразившихся коронавирусом жителей Чувашии превысило отметку в 21 тысячу человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще 55 жителям Чувашии. Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 21125 жителей республики. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

По данным на 23 февраля количество умерших от коронавируса в Чувашии превысило отметку в 1000 человек. С момента начала пандемии скончались 1006 человек. 7 жителей Чувашии скончались за минувшие сутки.