Число умерших от коронавируса жителей Чувашии превысило 1000 человек

Число заразившихся коронавирусом жителей Чувашии превысило отметку в 21 тысячу человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще 55 жителям Чувашии. Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 21125 жителей республики. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

По данным на 23 февраля количество умерших от коронавируса в Чувашии превысило отметку в 1000 человек. С момента начала пандемии скончались 1006 человек. 7 жителей Чувашии скончались за минувшие сутки.