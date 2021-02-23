"Сейчас нашей стране как никогда необходимы лучшие проявления патриотизма": мэр Казани поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Фото: мэрия Казани.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с Днем защитника Отечества.

- Этот торжественный день олицетворяет нерушимую связь многих поколений доблестных и отважных защитников Отечества. Это праздник тех, кто сегодня в строю и самоотверженно охраняет мир и покой граждан, кто уже исполнил свой священный долг перед Родиной, и всех, кто чувствует личную ответственность за безопасность страны, в любой момент готов встать на ее защиту, является надежной опорой для своих родных. В современном мире сила и авторитет России обеспечиваются единством и сплоченностью ее народа. Сейчас нашей стране как никогда необходимы лучшие проявления патриотизма и продолжение славных воинских традиций. Искренне желаю крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким! – говорится в тексте поздравления.