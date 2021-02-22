Во время режима самоизоляции в 2020 году нуждающимся жителям Казани раздали более 80 тысяч продуктовых наборов

Помощь получали не только пенсионеры, но и малообеспеченные семьи или семьи, родители в которых являются самозанятыми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса в 2020 году, нуждающиеся семьи Казани получили более 80 тысяч продуктовых наборов. В рамках различных благотворительных акций помощь получили более 3,5 тысячи семей.

Заметим, что наборы получали семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи с детьми, чьи родители являются самозанятыми, одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума. В городе дважды была организована раздача продуктов детям-льготникам в школах.