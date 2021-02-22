В Димитровграде спасатели помогли женщине, которая не могла спуститься с газовой трубы

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Утром в воскресенье, 21 февраля, жители дома №66 на улице Октябрьская в Димитровграде сообщили в службу спасения о местной жительнице, которая не может спуститься с газовой трубы между первым и вторым этажами. Туда она, якобы, попала, пытаясь покинуть закрытую квартиру через окно.

Оперативно прибывшие по указанному адресу спасатели помогли женщине спуститься с помощью трехколенной лестницы. Она поблагодарила их и поспешила уйти, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы города.