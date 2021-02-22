С 1 марта перевозчик отменит льготы на проезд в автобусах, курсирующих из Зеленодольска в Казань

Речь идет о маршрутах № 104 «Казань - Зеленодольск» и № 104а «Остановочный пункт г. Зеленодольск - Казань - Остановочный пункт г. Зеленодольск». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие (ЗПАТП) объявило, что с 1 марта отменяет льготы на проезд в автобусах до Казани. На предприятии заметили, что причина этого - отказ Минтранспорта Татарстана компенсировать им расходы в полном объеме за перевозку граждан по социальному проездному.

Несмотря на то, что компенсацию перевозчик не получал с начала года, два месяца льготы в автобусах действовали, но это было временно.

- ООО «Экспресс» вынуждено прекратить перевозки льготной категории граждан с 1 марта 2021 года по межмуниципальным маршрутам: № 104 «Казань - Зеленодольск», № 104а «Остановочный пункт г. Зеленодольск - Казань - Остановочный пункт г. Зеленодольск», - заметили в пресс-службе ЗПАТП.