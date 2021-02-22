В Татарстане пожарный извещатель спас отца с тремя детьми

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В воскресенье, 21 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Коновалова в деревне Ямбулатово Верхнеуслонского района. На момент возгорания в дома, рассчитанном на три семьи, находились четверо - отец и трое его несовершеннолетних детей.

Они услышали звук пожарного извещателя и самостоятельно вышли на улицу. Благодаря этому, в пожаре никто не пострадал хотя площадь возгорания составила 144 квадратных метра.

- Горела кровля частного одноэтажного кирпичного жилого дома размером в плане 6х24 метра, - замечают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Известно, что спасшаяся многодетная семья временно будет жить у родственников. Автономные пожарные извещатели им установили бесплатно в декабре прошлого года.