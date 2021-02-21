В Казани от отравления угарным газом погибли двое мужчин, еще двое госпитализированы

Предварительно, все отравились угарным газом Фото: Лика ИСАЕВА

Сотрудников "скорой медицинской помощи" и МЧС Татарстана вызывали сегодня, 21 февраля, в 14.20 жители столицы Казани. Они сообщили в службу "112", что их родственник, проживающий в Кировском районе на улице 25 лет Октября, попросил вызвать "скорую". Он успел сообщить, что в квартире сильный запах газа и он начинает терять сознание.

Родственники поспешили на место происшествие и открыли дверь своим ключом, после чего обнаружили пострадавших.

Пострадавших - 60-летнего и 42-летнего мужчин, увезли в больницу. Погибшие - 29-летний и 27-летний молодые люди.

По факту обнаружения тел прокуратура Татарстана начала проверку.

По предварительным данным, все отравились угарным газом, сообщили в МЧС Татарстана.