В Чувашии жертвами COVID-19 стали пять человек

Медики выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе на 21 февраля зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в Чувашии было зарегистрировано 21015 случая заражения инфекцией.

Полностью вылечились 19252 человека. Из них за последний день выздоровели 49 человек.

К сожалению, зарегистрированы пять новых летальных случаев коронавирусной инфекции.

В республике продолжается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. С ограничением открыты кафе и рестораны - они закрыты с 01.00 до 6.00. Продолжается масочный режим.