В Новочебоксарске семилетняя девочка сбежала от сестры во время прогулки, ее искали всем городом

На поиски девочки были ориентированы все сотрудники силовых структур Фото: ВНГ Чувашии

В Новочебоксарске в субботу, 20 февраля, пришло сообщение о пропаже семилетней девочки. Вместе со старшей сестрой - 12-летней школьницей, малышка пошла днем в библиотеку на улице Восточной, там познакомилась с ровесницей.

Девочки решили погулять вместе, и, воспользовавшись, что старшая сестра ненадолго отвлеклась, младшая отправилась домой к новой знакомой. Заметив, что дошкольница куда-то уходит, школьница бросилась догонять девочек, но не успела. Она заметила только, что беглянка с подругой зашли в дом по улице 10 Пятилетки. Разыскать сестричку девочка самостоятельно не смогла, и в 22.00 их мать обратилась в полицию.

- О розыске несовершеннолетней немедленно были оповещены все патрульные наряды, к дому, где девочка была потеряна из виду, выехали начальник полиции городского отдела внутренних дел Андрей Евдокимов и его заместитель Ольга Нурперзентова, - сообщили в МВД Чувашии.

Девочку нашли и вернули матери Фото: МВД по Чувашской Республике

Для того, чтобы разыскать несовершеннолетнюю, полицейские обходили все квартиры. За дверью одной из них они услышали детские голоса. Позвонили, и увидели в прихожей сапожки пропавшей малышки. Та уже собиралась ложиться спать в чужом доме, убедив родителей подруги, что мама разрешила ей остаться.

Беглянку передали родительнице, предупредив о необходимости усилить контроль за местонахождением и поведением детей.