В Татарстане во время пожара эвакуировали 17 человек

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о начале пожара в многоэтажке на улице Гафиатуллина в Альметьевске поступило в МЧС республики 21 февраля в 3.00. Приехавшие на место происшествие пожарные застали на улице 12 человек, среди которых четверо детей. Они вышли из подъезда самостоятельно.

Еще 17 жителей дома спасли сотрудники МЧС региона. Их пришлось выводить из подъезда при помощи масок спасаемого.

Выяснилось, что на площади два квадратных метра горят вещи и мебель в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.