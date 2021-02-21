В Ульяновске в аварии грузовика и легковушки пострадали женщина-водитель и двое ее детей

Трое пострадавших в аварии доставлены в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезная авария с участием грузовика КАМАЗ и иномарки «Опель Инсигния» произошла в пятницу, 19 февраля, в 13.50 в Ленинском районе Ульяновска. На 188 километре автодороги «Цивильск – Ульяновск» 50-летний водитель КАМАЗа при выполнении поворота налево не пропустил легковушку «Опель Инсигния» и врезался в нее. Иномаркой управлял 32-летни мужчина. В салоне «Опель Инсигния» получили травмы различной степени тяжести 33-летняя женщина и двое ее детей - трехлетний и восьмилетний. Все они доставлены в медицинское учреждение, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.