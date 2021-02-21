В Казани во время пожара погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире высоки на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана начался сегодня, 21 февраля, рано утром. Едкий дым начал просачиваться в квартиры соседей и в подъезд, и они вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана смогли при помощи маски спасаемого вынести хозяина квартиры, который был в бессознательном состоянии. Но медикам не удалось вернуть его к жизни - после реанимационных мероприятий они вынуждены были констатировать гибель мужчины.

- Точные причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предположительно, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения.