Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Казани во время пожара погиб мужчина

Предварительно, причиной гибели стало отравление продуктами горения
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире высоки на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана начался сегодня, 21 февраля, рано утром. Едкий дым начал просачиваться в квартиры соседей и в подъезд, и они вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана смогли при помощи маски спасаемого вынести хозяина квартиры, который был в бессознательном состоянии. Но медикам не удалось вернуть его к жизни - после реанимационных мероприятий они вынуждены были констатировать гибель мужчины.

- Точные причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предположительно, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения.

ЧППроисшествия в Татарстане