20 февраля в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Таким образом, в Татарстане число летальных исходов COVID-19 возросло до 316 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщили сегодня, 20 февраля, в Минздраве республики. Очередными жертвами инфекции стали 80-ти и 60-ти летние мужчины, а также 80-летняя женщина. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов COVID-19 возросло до 316 случаев.

Напомним также, что за минувшие сутки в республике было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а 55 – контактными.

При этом 25 выявленным инфицированным понадобилась госпитализация, остальные – 32 человека, были отправлены лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане диагноз: COVID-19, ставился 17 543 раза. В 14 163 случаях люди смогли победить инфекцию.