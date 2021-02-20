В марте 2021 года Казань примет этап Кубка мира по фехтованию на шпагах

По прибытию в город все участники соревнования сдадут тест на COVID-19 методом ПЦР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 по 23 марта 2021 года на территории «Казань Экспо», который расположен около аэропорта столицы Татарстана, пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Данные соревнования станет для спортсменов одним из квалификационных туров перед отбором в национальные команды на летние Олимпийские игры в Токио.

Итак, состязания пройдут как среди мужчин, так и среди женщин в личном и командном первенстве.

Всего в Казань приедут около 400 спортсменов из 40 стран. Обеспечивать соревнования будут 109 судей, в том числе и 27 арбитров международной и 82 национальной категорий.

Учитывая риски заражения коронавирусом, все участники этапа Кубка мира по фехтованию в столице Татарстана должны будут иметь с собой результаты отрицательного теста на наличие инфекции, датированные не ранее чем тремя сутками до прибытия в Казань. Мало того, все прибывшие гости сдадут еще и тест на COVID-19 методом ПЦР.