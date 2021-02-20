В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»

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Медиахолдинг Winstrike снял документальный фильм о киберспорте «NAVI. Рожденные побеждать». Лента открывает цикл картин о закулисье киберспортивной индустрии для широкой аудитории. Фильм будет доступен к просмотру в подписке онлайн-сервисов more.tv и Wink в марте.

Режиссер картины — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева.

Киберспорт превратился в уникальный культурный феномен на стыке индустрии развлечений и спорта. Из субкультуры геймеров он вырос в полноценную индустрию с многомиллиардными оборотами, которая уже становится частью мейнстрима. Киберспортивные турниры собирают стадионы зрителей, за трансляциями знаковых матчей следят миллионы человек по всему миру, а геймеры-самородки стали «новыми рок-звездами». На фоне роста интереса к новой индустрии увеличивается спрос на киберспортивный контент.

Футболист Неймар ведет собственные стримы на Twitch, Егор Крид и Feduk играют в Counter Strike и Dota 2 в «Вечернем Урганте», телеканал «Матч ТВ» устраивает турнир по FIFA в прямом эфире, а Amazon и Netflix снимают сериалы и фильмы о киберспорте.

Холдинг Winstrike решил показать изнанку киберспорта, которую никто никогда не видел, и спродюсировал первый в России и СНГ киберспортивный фильм о самой звездной команде по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), который будет интересно смотреть не только фанатам и геймерам.

Для работы над фильмом Winstrike пригласил команду признанных профессионалов кино и телевидения, которые смогли посмотреть на киберспорт свежим взглядом, передать всю драматургию человеческим языком, понятным даже далеким от мира игр людям. Режиссер Лейла Недорослева — известный документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля за фильм Two Four Six о молодых баскетболистах. Звукорежиссер Андрей Дергачев является обладателем наград «Ника» и «Золотой орел», а также известен по совместной работе с Андреем Звягинцевым над картинами «Левиафан» и «Елена». Операторами стали режиссер фильма «Саламанка» Руслан Федотов и автор всех клипов группы «Грибы» Влад Fishez.

Документальная картина «NAVI. Рожденные побеждать» приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре CS:GO. Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда из СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит многомиллионная армия поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского «Реала» дарят подарки и смотрят турниры с их участием.

Фильм повествует о тернистом пути к успеху юных самородков, которые далеко не сразу становятся настоящей профессиональной командой мирового уровня. В центре сюжета драматические события, связанные со сложным периодом неудач в жизни звездной команды. Еще вчера они были безусловными фаворитами, от которых ждут только побед. Команда возглавляет соревновательный рейтинг, а игроки примеряют на себе статус звезд шоу-бизнеса. Но остаться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Череда проигрышей приводит к внутренним конфликтам, которые пятерка 20-летних профи мирового уровня преодолевают вместе ради достижения общей цели — победы в финале знакового чемпионата.

- В Winstrike мы верим, что киберcпорт — это флагман индустрии развлечений будущего. Мы видим огромный интерес к киберспортивному контенту, и несомненно, он будет только расти. Поэтому фильмом “NAVI. Рожденные побеждать” мы открываем цикл документальных лент о внутренней жизни индустрии, об изнанке, которую не знает никто. CS:GO больше других дисциплин киберспорта близок к большому спорту, он понятен даже непосвященному зрителю. Мы верим, что именно через CS:GO киберспорт станет мейнстримом. Поэтому нашим дебютом в киноиндустрии стал фильм про СS:GO состав NAVI — мировых звезд киберспорта с многомиллионной армией фанатов на постсоветском пространстве, — комментирует CEO Winstrike Agency Лина Комкова.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Александр ‘S1mple’ Костылев — лучший игрок в CS:GO в мире в 2018 году и второй игрок в мире в 2019 году по версии HLTV; чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020, лауреат Esports Awards 2018 в номинации «Киберспортсмен года на PC»; возглавил список Forbes самых влиятельных лиц в киберспорте на постсоветском пространстве в 2019 году, в 2020 году занял четвертую строчку этого рейтинга.

Денис ‘Electronic’ Шарипов — в 2017-2019 годах входил в топ-10 игроков мира по рейтингу HLTV, чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020.

Егор ‘Flamie’ Васильев — чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020, в 2015-2016 годах входил в топ-20 игроков мира по рейтингу HLTV.

Кирилл ‘boombI4’ Михайлов — чемпион IEM Katowice 2020, внутриигровой лидер команды NAVI. Экс-капитан CS:GO состава Winstrike Team, его трансфер в NAVI стал самым дорогим в СНГ в истории дисциплины. Входит в список Forbes самых перспективных Россиян до 30 лет. В 2020 году занял 19 строчку в рейтинге самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes Russia.

Илья ‘Perfecto’ Залуцкий — молодой и перспективный новичок команды, пришел в NAVI из малоизвестной команды Syman.

Андрей ‘B1ad3’ Городецкий — тренер команды.

Евгений Ерофеев — менеджер команды.

Глеб Сурабекянц — психолог команды.

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Winstrike — самый быстрорастущий киберспортивный холдинг Европы. Компания создает онлайн и оффлайн-инфраструктуру индустрии: разрабатывает IT-продукты, приводит в киберспорт бренды, организует и транслирует турниры, создает и продюсирует киберспортивный контент, развивает сеть игровых арен в разных городах России. С 2019 года является эксклюзивным партнером глобальной турнирной франшизы BLAST на территории СНГ. В 2021 году компания открыла новое направление Winstrike Media, в рамках которого будет создавать, продюсировать и транслировать киберспортивный контент: фильмы, турниры, шоу, программы.

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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.