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Общество

Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили построенную газотурбинную энергоустановку КМПО

Предприятие будет продавать «излишки» электроэнергии
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мощность станции составляет 17,3 МВт.

Мощность станции составляет 17,3 МВт.

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 февраля, в Казани Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили построенную газотурбинную энергоустановку КМПО.

Она не только обеспечит электричеством и теплом нужды предприятия, но их «излишки» можно будет еще и продавать. Мощность станции составляет 17,3 МВт, тепловая - 37,9 МВт. Данная установка получила название «Волга» и является собственной разработкой КМПО.

- По своей эффективности газотурбинные установки превосходят крупные энергетические объекты, - отметил Юрий Борисов.

Сегодня на установке завершаются пуско-наладочные работы. К полной работе она будет готова в ближайшее время.