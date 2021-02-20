Мощность станции составляет 17,3 МВт. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 февраля, в Казани Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили построенную газотурбинную энергоустановку КМПО.

Она не только обеспечит электричеством и теплом нужды предприятия, но их «излишки» можно будет еще и продавать. Мощность станции составляет 17,3 МВт, тепловая - 37,9 МВт. Данная установка получила название «Волга» и является собственной разработкой КМПО.

- По своей эффективности газотурбинные установки превосходят крупные энергетические объекты, - отметил Юрий Борисов.

Сегодня на установке завершаются пуско-наладочные работы. К полной работе она будет готова в ближайшее время.