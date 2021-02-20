В Зеленодольске пожарные спасли пять человек

Пожар возник в трехкомнатной квартире на втором этаже. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 20 февраля в Зеленодольске загорелась квартира в пятиэтажке по адресу: улица Карла Маркса, 8. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горели вещи и мебель на втором этаже.

Из полыхающей трехкомнатной квартиры и с верхних задымленных этажей сотрудники МЧС спасли пять человек. Их вывели из подъезда при помощи специальных масок на сжатом воздухе.

Медицинская помощь понадобилась одному из спасенных – 27-летнему мужчине. Он был пьян и отравился дымом. Понадобилась госпитализация. Сам пожар в квартире потушили.

- Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.