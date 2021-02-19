Скоростную автотрассу Казань – Екатеринбург могут построить раньше 2030 года

Идет поиск решений, которые ускорят процесс, а также источников финансирования. Фото: Иван ВИСЛОВ

В рамках создания транспортного коридора «Запад - Восток» к 2030 году должна быть построена автотрасса «Казань – Екатеринбург», по которой, предположительно, автомобили смогут ехать со скоростью 130 км/ч.

Но этот отрезок может появиться и раньше. Но пока все в стадии разработки, идет поиск решений, которые ускорят процесс, а также источников финансирования. При удачном стечении обстоятельств такую возможность в итоге может рассмотреть и одобрить правительство России. Сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

Планируется, что скоростная автотрасса «Казань – Екатеринбург» растянется на 800 километров. Ранее говорилось, что проект по ее строительству будет реализован в 2024-2030 годах.