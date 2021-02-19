СУ СКР Татарстана: мужчину убила одна из трех приглашенных им женщин

Утверждается, что гостья схватилась за нож во время ссоры с хозяином квартиры. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

18 февраля в Зеленодольске 67-летний горожанин пригласил к себе в квартиру на улице Тургенева сразу трех женщин. Все они вместе выпивали. Но во время застолья хозяин по пьяни поссорился с одной из гостей – 28-летней местной жительницей.

В ходе конфликта женщина, по версии следствия, схватила нож и начала бить им своего оппонента. От полученных ранений мужчина скончался прямо на месте происшествия. Нападавшая уже задержана

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанная женщина уже дала по нему признательные показания. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.