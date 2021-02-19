19 февраля в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 313 случаев. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу, 19 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - официально сообщили в ведомстве.

Так, очередными жертвами COVID-19 в Татарстане стали 69-ти и 71-летний мужчины, а также 80-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 313 случаев

Напомним, что ха прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В 26 из них пациентам понадобилась госпитализация, в остальных – 33 случаях, инфицированные лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 поставили 17 486 людям, из которых 14 095, в том числе и 103 за минувшие сутки, смогли победить болезнь.