В Ульяновске экс-директор музея, получивший взятку, отделался условным сроком

В суде было доказано, что экс-директор получал деньги от местного бизнесмена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске вынесли приговор экс-директору Ульяновского областного художественного музея. Мужчина был признан виновным по уголовной статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере".

- Суд постановил - назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере семикратной суммы взятки - более 3,8 миллиона рублей, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Было доказано, что с мая 2016 по сентябрь 2019 года, занимая должность директора музея, мужчина получал от местного бизнесмена деньги. Взятки предназначались для того, чтобы осужденный от имени музея заключил контракт с определенной фирмой на оказание ряда услуг.