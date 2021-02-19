За сутки в Татарстане госпитализировали 26 человек с коронавирусом

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 17 486 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 59 новых случаев коронавируса: пять завозных и 54 - контактных. Большинство зараженных - жители Казани (23 человека).

Среди больных трое несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 18-ти - от 30 до 50 лет, 14-ти - от 50 до 60 лет, восьмерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 26 из них.

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 17 486 людям. На данный момент 13 459 из них поправились, а 310 - скончались.

- Провакцинировано 65 024 человека. Вторую дозу получили 13 459 человек, - отмечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.