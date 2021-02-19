Число смертей от COVID-19 в Ульяновской области достигло 745

Под меднаблюдением с подтвержденным коронавирус или подозрением на него в регионе находятся 11 607 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще восемь смертей зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 745. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусную инфекцию диагностировали 46 648 людям, 123 из которых - накануне. На сегодня большинство из заразившихся - 43 270 человек, выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него продолжают находиться 11 607 пациентов.