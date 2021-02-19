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Житель Новочебоксарска погиб при пожаре, причиной которого стала неосторожность при курении

Трагедия произошла на улице Энергетиков
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Пожар начался в четыре часа утра в четверг, 18 февраля.

Пожар начался в четыре часа утра в четверг, 18 февраля.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около четырех часов утра в четверг, 18 февраля, в доме №12 на улице Энергетиков в Новочебоксарске загорелась трехкомнатная квартира. Прибывшие на место спасатели потушили пожар и обнаружили тело 54-летнего хозяина жилья, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность погибшего мужчины при курении. С начала 2021 года из-за этого на территории республики погибло уже восемь человек.

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