Житель Новочебоксарска погиб при пожаре, причиной которого стала неосторожность при курении

Пожар начался в четыре часа утра в четверг, 18 февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около четырех часов утра в четверг, 18 февраля, в доме №12 на улице Энергетиков в Новочебоксарске загорелась трехкомнатная квартира. Прибывшие на место спасатели потушили пожар и обнаружили тело 54-летнего хозяина жилья, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность погибшего мужчины при курении. С начала 2021 года из-за этого на территории республики погибло уже восемь человек.