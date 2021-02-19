У Речного порта в Казани появятся два микрорайона с пятью жилыми комплексами

Для будущих жителей территории построят пять детских садов, спортивный объект и различные комплексы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Казани подготовили проект реновации 71 гектара территории у Речного порта. Речь идет об участке между улицами Портовая, Девятаева и Меховщиков. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, там будут созданы два микрорайона с пятью жилыми комплексами, в которых смогут жить более 13,8 тысячи человек. Для местных жителей построят пять детских садов на 825 мест, спортивный объект, административно-торговый комплекс с отелями, торгово-административный комплекс с паркингом и многофункциональный общественный комплекс.

Отметим, что два жилых здания 19 века на улице Меховщиков - объекты культурного наследия, будут сохранены.