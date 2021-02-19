В Казани задержали автобусы, перевозившие и высаживающих детей с нарушениями

Во время рейда Фото: МВД по РТ

Сотрудники Госавтоинспекции заметили, как водитель автобуса высаживает своих несовершеннолетних пассажиров на проезжей части. Во время проверки документов водителя выяснилось, что его автобус перевозит детей по заказу одной из организаций и само транспортное средство не оборудовано проблесковыми маячками и опознавательными знаками.

В отношении водителя составлен административный протокол.

Еще три автобуса с нарушениями правил перевозки пассажиров выявили сотрудники Госавтоинспекции Казани недалеко от места, где они уже составляли протокол на нарушителя. За нечитаемые госномера, трещины в лобовом стекле и отсутствие тахографа были также составлены административные протоколы, а у одного из автобусов выявили неисправность рулевого управления. Этот автобус поместили на спецстоянку.