В Казани открылось новое здание Советского районного суда почти за 900 миллионов рублей

Общая площадь здания около 8 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cегодня, 18 февраля, в Казани состоялось открытие нового здания Советского районного суда на улице Патриса Лумумбы. Среди прочих, в мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров и мэр города Ильсур Метшин.

По словам Минниханова, новое здание суда - еще один важный шаг в сторону повышения качества совершения правосудия в регионе.

Отметим, что общая площадь Советского районного суда теперь составляет около 8 тысяч квадратных метров. Здание было построено почти за год. Работы потребовали порядка 900 миллионов рублей.