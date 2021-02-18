В Казани врач, которая за деньги обещала призывникам «отмазать» их от армии, отделалась условным сроком

Женщина изначально не собиралась ничего делать для призывников. Фото: Виталий ТИМКИВ

«Мошенничество» и «Покушение на посредничество во взяточничестве» - по этим двум уголвным статьям в зависимости от роли каждого были признаны врач-офтальмолог призывной комиссии и два ее подельника.

- Их суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет каждого, а женщину к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Свою вину подсудимые полностью признали. Приговор в законную силу не вступил.

Было доказано, что с декабря 2013 года по июнь 2019 года врач получила через двух своих подельников 320 тысяч рублей от четырех призывников. За эти деньги женщина должна была посодействовать в принятии медкомиссией решений об освобождении от службы в армии и выдаче военного билета заплатившим.

Но врач изначально не собиралась ничего делать, да к тому же полномочий и влияние на медкомиссию в этих вопросах она не имела. Задержания фигурантов этого уголовного дела начались после того, как один из них попался при получении денег.