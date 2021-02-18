"Рубин" разгромил "Ротор" благодаря голам Бегича, Макарова и Абильдгора

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты "Рубина" провели предпоследний матч на сборе в в Турции. Казанцы встречались с волгоградским "Ротором". Леонид Слуцкий вновь выпустил с первых минут оптимальный состав. Однако, имея достаточное игровое преимущество, забить в первом тайме казанцы не смогли.

Зато во втором тайме "Рубин" забил сразу трижды. На 51 минуте Бегич точно пробил головой после навеса Шатова со штрафного. Спустя 25 минут Макаров воспользовался ошибкой защиты волгоградцев и спокойно удвоил преимущество. Окончательный счет установил Абильдгор, откликнувшийся на скидку Бегича с углового. В итоге 3:0 - победа "Рубина".

- Первые 15 минут никак не могли войти в игру, многое не получалось, не могли захватить инициативу. Но после 15-й минуты уже безраздельно царствовали на поле, было большое преимущество, большое количество голевых моментов. В первом тайме голевых моментов было больше, а во втором тайме была лучше реализация. Во втором тайме, даже не смотря на то, что мы сделали замены по ходу встречи, все равно рисунок остался целостный. В целом выглядели достаточно убедительно, - прокомментировал итог матча наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.