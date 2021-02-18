В Татарстане адвокат подозревают в посредничестве во взяточничестве на 3,3 миллиона рублей

Из указанной суммы женщина успела получить только два миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 52-летнего адвоката Нижнекамского центрального филиала коллегии адвокатов Татарстана возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Как полагает следствие, в ноябре 2020 года на территории Тукаевского района подозреваемая предложила мужчине, чей сын привлекался по уголовному делу о смертельном ДТП, смягчить приговор за деньги.

Она запросила 3,3 миллиона рублей для взятки сотрудникам судебной системы. Так отец обвиняемого в совершении аварии отдал адвокату 2 миллиона рублей и документы на автомобиль BMW, в качестве гарантии оплаты оставшейся части затребованной суммы.

- Причастность к совершению преступления женщина признала полностью. В отношении ее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.