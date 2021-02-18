Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Татарстане адвокат подозревают в посредничестве во взяточничестве на 3,3 миллиона рублей

На время следствия женщина будет находится под домашним арестом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Из указанной суммы женщина успела получить только два миллиона рублей.

Из указанной суммы женщина успела получить только два миллиона рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 52-летнего адвоката Нижнекамского центрального филиала коллегии адвокатов Татарстана возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Как полагает следствие, в ноябре 2020 года на территории Тукаевского района подозреваемая предложила мужчине, чей сын привлекался по уголовному делу о смертельном ДТП, смягчить приговор за деньги.

Она запросила 3,3 миллиона рублей для взятки сотрудникам судебной системы. Так отец обвиняемого в совершении аварии отдал адвокату 2 миллиона рублей и документы на автомобиль BMW, в качестве гарантии оплаты оставшейся части затребованной суммы.

- Причастность к совершению преступления женщина признала полностью. В отношении ее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Криминал