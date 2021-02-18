Идеальный комфорт для кожи

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Представляет свою новую линейку по уходу за телом SKIN EVOLUTION. Это настоящая эволюция в уходе за телом с помощью натуральных составляющих. Персональный ритуал красоты и здоровья для кожи вполне возможен теперь в домашних условиях.

В чем особенность продукции линейки SKIN EVOLUTION? Каждый продукт обогащен уникальными составляющими, ФОРМУЛЫ КОТОРЫХЗ СОЗДАНЫ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ сохраняют свою силу редких диких сибирских растений для быстрого и эффективного ухода за телом. В составе любого из продуктов- не менее 98% натуральных ингредиентов. Используемое сырье является исключительно экологическим. Европейский стандарт качества VEGAN свидетельствует об отсутствии ингредиентов животного происхождения.

Таким образом, идеальный уход за кожей обеспечен- при помощи новых средств поддерживается естественный иммунитет кожи, нейтрализуются последствия стрессов, неправильного питания и недостатка сна.

В ассортимент линейки SKIN EVOLUTION входят гели для душа (увлажняющие, бодрящие, суперпитательные и др.), молочко для тела (увлажняющее, тонизирующее, восстанавливающее и др.), скрабы для тела (разогревающие, подтягивающие, тонизирующие и др.), соли для ванн (расслабляющая, восстанавливающая).

Окутайте ваше тело теплом и ароматом редких растений, заботой нежнейших ингредиентов, бережным уходом!