В марийском поселке Ясном ликивдируют исправительную колонию №5

Осужденные из колонии №5 сейчас готовятся к переезду в колонию №3, откуда уже перевели тех, кто был приговорен к строгому режиму. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исправительная колония общего режима №5, расположенная в поселке Ясном Советского района Марий Эл, будет ликвидирована. Вместе с тем в республике изменят виды режимов и в колонии №7, и в колонии №3. Так, первая превратиться в колонию-поселение на 200 мест, а вторая перейдет на общий режим. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УФСИН, ссылаясь на приказ Минюста России.

Осужденные из колонии №5 сейчас готовятся к переезду в колонию №3, откуда уже перевели тех, кто был приговорен к строгому режиму - в колонию №4.