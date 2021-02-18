В Ульяновской области появится резиденция мордовского Деда Мороза - Якшамо Ати

Создание комплекса должно поспособствовать увеличению туристического потока в Кузоватовский район до 20 тысяч человек в год. Фото: Агентство по туризму Ульяновской области

В ульяновском селе Кивать Кузоватовского района появится круглогодичная резиденция мордовского Деда Мороза - Якшамо Ати. На территории комплекса также создадут саночную трассу “Киватовские горки”, сообщает областное Агентство по туризму .

Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено более 300 тысяч рублей. Предполагается, что создание резиденции одного из популярнейших национальных Дедов Морозов России поспособствует увеличению туристического потока в Кузоватовский район до 20 тысяч человек в год.