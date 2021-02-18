Главы Татарстана и ХМАО попросили Путина снизить налоги на нефтедобычу

Президент России поручил рассмотреть предложения региона, и обсудить их на совещании у профильного вице-премьера. Фото: Николай ХИЖНЯК

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова направили Владимиру Путину письмо с просьбой снизить налоги на нефтедобычу, которые повысились в 2020 году. Они заметили, что в противном случае может ухудшиться инвестиционная привлекательность отрасли и, как следствие, снизиться добыча нефти.

Среди прочего, главы регионов предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, иначе через два-три года «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся», передает “Коммерсантъ”.

Отмечается, что президент России поручил рассмотреть предложения Татарстана и ХМАО, и обсудить их на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака.