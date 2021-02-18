В Казани на пожаре в высотке спасли женщину

Огонь быстро потушили. Ориентировочно площадь пожара составляла шесть квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром в четверг, 18 февраля, в экстренные службы Казани поступила информация о возгорании на девятом этаже дома №55 по улице Адоратского.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там горит одна из квартир. На балконе девятого этажа стояла 32-летняя женщина. Из-за сильного дыма она не могла выбраться наружу – просила о помощи. Пожарные спасли ее, применив специальную маску. Огонь быстро потушили.

- Ориентировочно площадь пожара составляла шесть квадратных метров. Горели вещи в квартире, - сообщили в МЧС Татарстана

Причина пожара устанавливается.